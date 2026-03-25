NAZIONALE, FRANCESCO MANDELLI ATTACCA GRAVINA E LA FIGC – Alla vigilia del match dell’Italia contro l‘Irlanda del Nord, valevole l’accesso alla finale dei play-off di qualificazione ai prossimi mondiali, Francesco Mandelli (celebre membro del duo comico de “I Soliti Idioti”) si è espresso sul momento della squadra.

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, l’attore e regista non le ha mandate a dire sul momento difficile del calcio italiano e la “mala gestione” della FIGC degli ultimi anni.

“E’ incredibile che una gestione della FIGC non va ai mondiali due volte e non salta neanche una testa. Questo la dice lunga. Secondo me sarebbero stati da mandare a casa tutti, ma già alla prima eliminazione dal mondiale. Ci sarebbe dovuta essere una grande rifondazione, cosa che non c’è stata. Io sono un grande sostenitore della Nazionale, mi dispiace vederla in questa condizione. Ma c’è un problema molto più profondo nel calcio italiano. Cioè, è impossibile che eravamo fortissimi, e a un certo punto siamo diventati tutti dei brocchi. Evidentemente il problema del calcio italiano non è nel lato sportivo ma nella gestione, nell’organizzazione. Secondo me bisognerebbe essere un po’ più moderni, anche un po’ più italiani. Si parla di Nazionale, giusto proteggere il calcio italiano, i calciatori italiani, partendo dai ragazzini. Facciamoli tornare a giocare a pallone! Senza tutte queste grandi ‘pip*e mentali’ che si fanno questi, mamma mia… Il paese degli allenatori? Ok, invece noi siamo il paese dei calciatori. E l’augurio è che l’Italia ritrovi la sua strada…“