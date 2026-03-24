Nazionale, Orsi: “I giocatori di oggi sono delle Fighe**e! Se non vanno al Mondiale…”

L’avvicinamento della Nazionale italiana di calcio agli spareggi per i Mondiali 2026 si complica subito. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso perde infatti un altro elemento importante: Federico Chiesa ha lasciato il ritiro di Coverciano e non sarà disponibile per le prossime due partite.

A comunicarlo è stata la FIGC, spiegando che il giocatore, dopo gli accertamenti fisici, è stato ritenuto non idoneo a scendere in campo. In accordo con il club, l’esterno è dunque rientrato alla base. Al suo posto, il ct ha convocato Nicolò Cambiaghi, reduce da buone prestazioni con il Bologna.

Chiesa out, occasione rimandata

Per Chiesa si trattava di un ritorno atteso. Dopo mesi di tentativi e diversi rifiuti, Gattuso era riuscito a convincerlo a rientrare nel gruppo. Tuttavia, la condizione fisica — complice uno scarso minutaggio stagionale con il Liverpool — non è stata ritenuta sufficiente per affrontare due gare decisive.

Nazionale, non solo Chiesa: altri dubbi per Gattuso

I problemi, però, non finiscono qui. Lo staff medico dovrà valutare anche le condizioni di altri giocatori arrivati acciaccati al ritiro:

Gianluca Mancini , alle prese con un fastidio al polpaccio

, alle prese con un fastidio al polpaccio Alessandro Bastoni , ancora dolorante alla tibia

, ancora dolorante alla tibia Gianluca Scamacca, che convive con una lesione all’adduttore

Gattuso spera di recuperarli almeno in parte in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord, in programma a Bergamo, già decisiva per il percorso verso il Mondiale.

Lo sfogo di Nando Orsi

In questo clima di incertezze si inseriscono le parole forti di Nando Orsi, intervenuto a Radio Radio Mattino – Sport e News. L’ex portiere non ha usato mezzi termini nel commentare le numerose defezioni:

“Troppi si chiamano fuori dalla Nazionale al primo dolorino. Parliamoci chiaro, i giocatori di oggi sono delle fighe**e. Che c’entra la stanchezza o il numero di partite giocate? Hanno l’obbligo di portarci al Mondiale dopo quello che è successo negli ultimi anni. Ci aspettano due partite fondamentali: bisogna avere la voglia di esserci”.

Dopo le mancate qualificazioni agli ultimi Mondiali, l’Italia non può permettersi altri passi falsi: tra assenze, condizioni precarie e pressione crescente, la strada verso il 2026 è già tutta in salita.

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