Rafa Leao, arrivano i numeri che lo inchiodano definitivamente: bruttissimo colpo per lui, stavolta è finita davvero

Nove gol e due assist in stagione per Rafael Leao con la maglia del Milan. Un rendimento positivo per il numero 10 rossonero che Max Allegri ha utilizzato anche e soprattutto come seconda punta e perfino centravanti nel suo 3-5-2. Di fatto non è mai riuscito ad agire sulla corsia mancina nella sua porzione di campo preferita perché di fatto non è prevista nel modulo preferito da Max.

E così Leao ha fatto di necessità virtù provando ad adattarsi non senza qualche difficoltà. Tante le prove incolori del lusitano, l’ultima in ordine di tempo contro l’Inter nel Derby nonostante la vittoria. Prestazioni che hanno sollevato dubbi nei confronti del calciatore sia da parte della società che dei tifosi.

Leao, che umiliazione: Conceiçao l’ha “distrutto”

I numeri, d’altronde, sono inequivocabili e “distruggono” sportivamente parlando proprio il numero 10. Come svela la statistica di Data Mb, è Francisco Conceiçao il miglior lusitano per quanto riguarda i numeri in questo campionato. L’esterno della Juventus è primo nelle speciali classifiche relative alle progressioni completate nei 90′, ai dribbling riusciti, a quelli tentati ed alle azioni offensive riuscite.

Secondo alle spalle di Gonçalo Ramos in Europa solo per quanto riguarda i tocchi in area di rigore e tiri nei 90′. Numeri che spiegano bene quanto sia incidente il laterale della Juventus e, al contempo, quanto Leao non sia determinante per il Milan. Dal nuovo fenomeno del calcio mondiale a calciatore normale, beh, una bella botta per il lusitano.