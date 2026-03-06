La Serie A torna in campo con una 28ª giornata che promette emozioni forti, sia per la lotta Champions che per la salvezza. Si parte venerdì 6 marzo al Maradona, dove il Napoli ospita il Torino di Roberto D’Aversa. Per il tecnico granata sarà la seconda partita sulla panchina dei piemontesi dopo l’esonero di Marco Baroni. Conte, invece, ritrova tra i convocati Anguissa e De Bruyne, assenti da tempo per infortunio.

Sabato 7 marzo offre tre partite di grande interesse per la corsa alle coppe europee. Alle 15 il Como di Fabregas, reduce dalla fatica in Coppa Italia contro l’Inter, sarà ospite del Cagliari di Fabio Pisacane all’Unipol Domus. Alle 18 l’Atalanta, anch’essa reduce dalla Coppa Italia contro la Lazio, riceve l’Udinese al Gewiss Stadium, con Palladino determinato a rialzarsi subito dopo la sconfitta in Serie A contro il Sassuolo. La Juventus ospita il Pisa alle 20.45, cercando tre punti fondamentali per la rincorsa ad una posizione europea.

Domenica 8 marzo si apre con un match cruciale in chiave salvezza: Lecce e Cremonese si sfidano allo Stadio Via del Mare. Le due squadre, insieme alla Fiorentina, sono ferme a 24 punti e occupano rispettivamente la 18ª e la 17ª posizione, rendendo questo scontro diretto decisivo per il loro destino in campionato. Alle 15 il Bologna ospita il Verona, sempre più ultimo con soli 15 punti. Allo stesso orario, Fiorentina e Parma si affrontano in una partita che vede i viola inseguire punti vitali per allontanarsi dalla zona rossa. Alle 18, al Ferraris, si rinnova l’incontro dal sapore particolare tra Daniele De Rossi e la sua Roma, questa volta da avversario, con i giallorossi alla ricerca di tre punti importanti per consolidare il quarto posto.

La giornata culmina alle 20.45 con il derby di Milano tra Milan e Inter. Per i nerazzurri di Chivu una vittoria potrebbe significare +13 sui rivali e praticamente chiudere la corsa scudetto.

Il turno si chiude lunedì 9 marzo con Lazio-Sassuolo alle 20.45 in un Olimpico che resterà ancora una volta deserto, con entrambe le squadre determinate a chiudere la giornata con un risultato positivo.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: