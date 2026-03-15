Lazio-Milan è il posticipo di questa giornata di Campionato. Sono attese all’Olimpico oltre 55mila persone, i tifosi della Lazio hanno deciso di tornare allo stadio per un ultima giornata, prima di riprendere la protesta contro il Presidente Lotito. Il Milan rimesso in corsa scudetto dagli ultimi risultati dell’Inter troverà un ambiente caldissimo, in una situazione comunque difficile per i biancocelesti, in piena emergenza infortuni.

Il tema caldo rimane però quello della contestazione, Stefano Orsini: “La protesta è un unicum nella storia del calcio, l’eco che ha avuto questa protesta civile, un atto d’amore, che ha fatto rumore in tutto il mondo. Ne hanno parlato tutti i maggiori network di sport nel mondo. È stata vissuta male anche da me perché il calcio senza pubblico non è calcio. La protesta però è condivisibile, le grandi del campionato italiano hanno dimostrato che per fare il salto di qualità è necessario un capitale che non può derivare solo dallo stadio. Comunque la storia del Flaminio, dovesse andare avanti, sarebbe stupenda. Sembra si stia andando nella direzione giusta, anche se rispetto alla Roma è molto indietro“.



Sandro Di Loreto sulla partita: “Le ultime due partite dell’Inter danno a questa partita un significato diverso per il Milan. Alla Lazio si deve chiedere ancora uno sforzo dal punto di vista della dignità, cosa fatta dai giocatori fino ad ora. Ma oggi deve essere una giornata d’amore, dedicata a stare insieme, con la squadra, col tecnico e tra di noi. La protesta è di sentimenti, io stasera lascerei fuori Lotito da ogni coro o considerazione. È una serata per i laziali“.