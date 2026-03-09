Lotito, scontro durissimo Ferrajolo-Agresti ▷ “Deve vendere! La Lazio non è un’impresa di pulizie”

La Lazio vive uno dei momenti più complicati degli ultimi anni: In campo la stagione è diventata un percorso a ostacoli per Maurizio Sarri, mentre fuori dal campo la contestazione contro Claudio Lotito ha raggiunto livelli altissimi. In questo clima si inserisce anche il durissimo confronto in diretta su Radio Radio – Lo Sport tra Luigi Ferrajolo e Stefano Agresti, con parole che hanno acceso il dibattito sul futuro del club biancoceleste.

Lazio, una stagione impossibile per Sarri

Se c’è una parola che racconta l’annata della Lazio è emergenza. Dall’inizio del campionato Sarri ha dovuto fare i conti con una sequenza infinita di problemi: mercato bloccato, una rosa progressivamente indebolita e infortuni in serie che hanno colpito praticamente ogni reparto.

La situazione è precipitata ulteriormente con lo stop di Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste, che per settimane ha giocato nonostante il dolore, si è fermato definitivamente dopo la risonanza che ha evidenziato una lesione alla spalla destra. Operazione imminente e stop stimato tra i tre e i quattro mesi. Un altro problema pesante per un tecnico che già in questa stagione ha dovuto affrontare assenze continue tra difesa, centrocampo e attacco.

Ora tra i pali toccherà al giovane Edoardo Motta, portiere di 21 anni e esordiente assoluto in Serie A. Debutterà contro il Sassuolo e sarà chiamato a difendere la porta biancoceleste anche nelle prossime sfide, tra cui quella di Coppa a Bergamo del 22 aprile.

Non solo Provedel: anche Toma Basic ha vissuto una stagione complicata, fermato due volte dallo stesso problema al tendine degli adduttori e sceso in campo appena cinque volte da gennaio. Il risultato è una squadra che ha perso certezze tattiche, continuità e identità.

Lazio-Sassuolo, Olimpico semivuoto: la protesta dei tifosi contro Lotito raggiunge un record

Alle difficoltà sportive si aggiunge il clima pesantissimo attorno alla società. Contro il Sassuolo lo stadio Olimpico sarà ancora una volta semivuoto, con i tifosi biancocelesti decisi a proseguire lo sciopero contro Lotito.

I numeri raccontano bene la portata della protesta:

4.000 spettatori contro il Genoa

contro il Genoa 6.000 contro l’Atalanta in campionato

contro l’Atalanta in campionato 6.000 anche nella sfida di Coppa Italia

anche nella sfida di Coppa Italia circa 2.000 biglietti venduti per Lazio-Sassuolo

In quattro partite appena 18.000 presenze complessive, un dato clamoroso per uno stadio da oltre 60 mila posti.

La contestazione segna anche un anniversario simbolico: dodici anni dalla storica protesta del 23 febbraio 2014, proprio in occasione di un Lazio-Sassuolo, uno dei primi grandi momenti di ribellione della piazza biancoceleste contro la proprietà. Oggi la protesta è ancora più radicale: niente stadio, niente raduni a Ponte Milvio, tifosi direttamente a casa per dimostrare quanto lo svuotamento dell’Olimpico possa incidere anche sull’economia della zona.

Lazio, Ferrajolo durissimo: “Lotito deve vendere”

In questo contesto esplosivo si inseriscono anche le parole di Luigi Ferrajolo, intervenuto in diretta su Radio Radio – Lo Sport con una posizione durissima nei confronti del presidente.

Secondo il giornalista, il rapporto tra proprietà e tifosi è ormai irrimediabilmente compromesso. «Basta, Lotito deve vendere! I tifosi non lo vogliono più. Non ci può essere una squadra di calcio senza i tifosi. Non ci si può voltare dall’altra parte, è una cosa davvero brutta».

Ferrajolo ha poi attaccato apertamente l’idea di considerare il club come un patrimonio personale: «La Lazio non è un’impresa di pulizie: non puoi mettere un veto così netto e parlare addirittura di eredità al figlio. È una squadra di calcio! Mica una monarchia…».

Parole che hanno acceso il confronto con Stefano Agresti, in uno scontro dialettico che riflette perfettamente il momento turbolento che attraversa il mondo laziale.

