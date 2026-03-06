Colpo di scena in casa Juventus in queste ore: si avvicina l’addio e il suo clamoroso trasferimento alla Fiorentina.
Mancano ormai pochissimi giorni alla sfida tra Juventus e Pisa, valevole per la ventottesima giornata di Serie A e in programma sabato 7 marzo alle ore 20,45. I bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League.
In caso di mancato accesso alla massima competizione continentale per club, il calciomercato Juve potrebbe subire ripercussioni importanti. Occhio, però, anche alle uscite. Tra le più grandi delusioni di questa stagione figura sicuramente Michele Di Gregorio, che sembra destinato a lasciare il club bianconero a fine stagione. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, l’ex estremo difensore del Monza sarebbe finito nel mirino della Fiorentina per l’eventuale sostituzione di De Gea (35 anni): la Juve lo valuta circa 15 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della compagine viola.
Sarà davvero Di Gregorio il numero numero 1 della Fiorentina o alla fine la dirigenza toscana investirà su altri profili? Lo scopriremo presto e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.