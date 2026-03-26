Novità importantissime sul futuro di Manu Koné che in estate potrebbe fare le valigie e lascia Roma: le ultime.

È senza dubbio uno degli elementi più importanti della rosa della Roma e tra i profili più corteggiati d’Europa. Manu Koné non ha bisogno di presentazioni e, nonostante un contratto con i giallorossi fino al 30 giugno 2029, potrebbe lasciare la capitale al termine della stagione in corso. Una vera mazzata per Gian Piero Gasperini e per tutti i tifosi.

L’Inter aveva provato già la scorsa estate ad acquisire il cartellino del centrocampista classe 2001 originario di Colombes e adesso sarebbe pronta a tornare alla carica: lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Marotta avrebbe pronta un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro per convincere la Roma a cedere il calciatore.

Chivu stravede per l’ex Borussia Mönchengladbach ed è convinto che con lui l’Inter possa compiere il definitivo salto di qualità e giocarsela anche in Europa: proprio per questo motivo, la dirigenza nerazzurra ha tutta l’intenzione di accontentare il suo allenatore e di mettere a segno il colpo Koné in estate. Seguiremo con attenzione l’evolversi di questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime settimane.