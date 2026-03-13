Nuovi guai per Dusan Vlahovic: arrivano brutte notizie per Spalletti sempre più sconsolato, il bomber serbo assente ad Udine

Sembrava poter essere un sabato da vivere quasi da protagonista. Di certo sembrava il giorno giusto per rivederlo almeno in panchina dopo oltre tre mesi di stop. Ed invece Dusan Vlahovic non ce la fa: ancora indisponibile, non è pronto e quindi salterà la trasferta di Udine.

Una brutta notizia per Spalletti che fin dal suo arrivo alla Continassa ha indicato in Vlahovic un calciatore fondamentale per il suo progetto, tanto da spendersi in prima persona per il raggiungimento di un accordo sul rinnovo. Il serbo come centravanti del su 4-2-3-1 anche perché Jonathan David ed Openda hanno fin qui deluso.

Certo, il canadese sarebbe stato ugualmente titolare domani, anche perché Vlahovic ha pochi minuti nelle gambe ma rivederlo in panchina significava la luce in fondo al tunnel per il serbo. Ed invece nulla. Il provino decisivo non è andato nel migliore dei modi: test non superato, evidentemente il centravanti non si sente ancora al 100% e quindi non sarà convocato.

Ricordiamo che Vlahovic a fine novembre ha rimediato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. Ha deciso di operarsi a Londra prima di iniziare sessioni di allenamento personalizzate a Londra. Il rientro poi a Torino ad inizio febbraio per la riatletizzazione. Il suo recupero era previsto per fine marzo, lui ha bruciato le tappe ma forse troppo: e così meglio non correre rischi.