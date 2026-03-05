Colpo di scena in casa Roma a pochi giorni dalla gara contro il Genoa: ecco le ultime su Paulo Dybala.

La Roma si prepara in vista della gara di domenica sul campo del Genoa, valevole per la 28esima giornata di Serie A. Dopo il pari interno contro la Juve, i giallorossi vogliono tornare al successo per consolidare il quarto posto in classifica: la volata per la qualificazione alla prossima Champions League sembra essere entrata finalmente nel vivo e in questo momento della stagione non sono ammessi passi falsi.

Intanto arrivano pessime notizie per quel che riguarda le condizioni fisiche di Paulo Dybala, che ieri aveva svolto allenamento differenziato dopo il giorno di permesso che gli è stato concesso dalla società per la nascita della figlia. L’attaccante argentino, infatti, ha accusato un nuovo problema al ginocchio e si è visto costretto a interrompere immediatamente la seduta odierna. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più, ma appare quasi impossibile un suo recupero per la sfida contro il Genoa di De Rossi.