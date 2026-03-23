Gran parte delle sezioni è stata scrutinata: il No vince il referendum sulla giustizia con il 54% circa dei voti. Sì verso il 46%.

L’affluenza sfiora nel complesso il 59%. Emilia-Romagna, Toscana e Umbria sono le regioni con più voti. Fanalino di coda Sicilia, Calabria e Campania. Il No vince nella maggior parte delle regioni italiane. Sì vincente in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto.

Le prime dichiarazioni

Tra i primi commenti al voto c’è Galeazzo Bignami, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Quando gli italiani si esprimono è sempre importante era un provvedimento che avevamo nel programma abbiamo chiesto agli italiani di esprimersi”, ha detto a La7. “Avevamo il dovere di farlo”.

“Noi non abbiamo nulla da rimproverarci”, ha detto Lucio Malan a Quarta Repubblica. “Abbiamo mantenuto un impegno con gli elettori. Avevamo un programma dove c’era questo, c’è stata una campagna pesante dove sono state attribuite cose che non esistevano”.

“Io non dico che dovrebbe fare Giorgia Meloni, io mi dimisi”, ha dichiarato a Radio Leopolda Matteo Renzi. “Lo so personalmente quanto è doloroso perdere un referendum costituzionale, ma perdere e uscire fischiettando” non si può fare. “Quando il popolo parla, il Palazzo deve ascoltare. Quando un leader perde il tocco magico, tutti intorno a lui cominciano a dubitare e solo una cosa non può fare: non può far finta di nulla”.

In conferenza stampa Giuseppe Conte ha dichiarato: “Registriamo una grandissima partecipazione democratica e la chiara, sonora, vittoria del No. Questo è un avviso di sfratto per il governo”.