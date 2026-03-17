Il destino della Persia | Carta Bianchi Ep.2

Nel dibattito pubblico europeo, anche quando si affrontano temi di politica internazionale tra i più controversi, esiste una cornice implicita entro cui è possibile muoversi. Una struttura narrativa che, pur non essendo formalmente dichiarata, finisce spesso per delimitare il perimetro delle opinioni considerate legittime nello spazio mediatico cosiddetto mainstream.

Da questo, la possibilità di esprimere dissenso su questioni sensibili – come le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran – sarebbe subordinata all’accettazione di alcune premesse condivise. Solo dopo aver riconosciuto tali presupposti, si aprirebbe lo spazio per un dissenso ‘moderato’, circoscritto e compatibile con il racconto dominante.

Un meccanismo già visto in altre fasi recenti: dalla narrazione durante la pandemia fino al conflitto russo-ucraino, dove il discorso pubblico avrebbe richiesto un allineamento iniziale a determinate interpretazioni per poter poi articolare eventuali distinguo.

Applicato al contesto mediorientale, questo schema si tradurrebbe in due presupposti ricorrenti: da un lato, l’attribuzione delle responsabilità politiche a specifici leader occidentali o israeliani; dall’altro, una rappresentazione fortemente negativa dell’Iran, spesso descritto come attore destabilizzante o sponsor del terrorismo. Al di fuori di questo perimetro, sempre secondo tale interpretazione, il rischio sarebbe quello di una marginalizzazione mediatica o reputazionale.

Modelli politici

Ma il tema si amplia ulteriormente quando si osservano le conseguenze storiche degli interventi militari occidentali negli ultimi decenni. Dall’Iraq alla Libia, passando per la Siria, numerosi analisti sottolineano come la caduta dei regimi autoritari non abbia necessariamente portato stabilità o democratizzazione, bensì – in molti casi – frammentazione, conflitti interni e nuove forme di radicalizzazione.

In questo contesto emerge una riflessione più profonda sul rapporto tra modelli politici, identità culturali e percezione reciproca tra Occidente e Medio Oriente. L’idea che società diverse possano adottare automaticamente valori e strutture occidentali, una volta rimosso un regime, si è spesso scontrata con realtà molto più complesse.

Testimonianze dirette raccolte negli anni in paesi come la Siria raccontano di popolazioni divise, talvolta critiche verso i propri governi, ma anche consapevoli dei rischi legati a un loro crollo improvviso. In alcuni casi, il timore del caos ha finito per rafforzare il consenso attorno a leadership considerate, se non ideali, quantomeno stabilizzatrici.

Parallelamente, non mancano le critiche al ruolo dell’informazione. Episodi come la narrazione della caduta della statua di Saddam Hussein a Baghdad nel 2003 – spesso citati nel dibattito – vengono indicati come esempi di rappresentazioni mediatiche parziali o costruite, capaci di influenzare profondamente la percezione globale degli eventi.

Anche sul piano geopolitico attuale, le posizioni restano fortemente polarizzate. Alcune voci sottolineano una presunta incoerenza dell’Occidente nell’individuazione dei propri alleati e nemici, evidenziando differenze di trattamento tra paesi accusati di violazioni e altri considerati strategicamente indispensabili.

Il rischio è quello di una progressiva perdita di credibilità e di una crescente distanza tra narrazione ufficiale e percezione pubblica.

Infine, resta aperta la questione degli equilibri futuri in Medio Oriente. Tra interessi strategici, energetici e politici, il confronto tra potenze regionali e globali continua a ridefinire assetti già fragili. E mentre il conflitto si evolve, anche il ruolo dell’Europa viene messo in discussione: accusata da alcuni osservatori di scarsa incisività, si trova oggi a confrontarsi con le conseguenze di scelte passate e con margini di manovra sempre più ristretti.

In un contesto così complesso, il confine tra informazione, interpretazione e propaganda resta uno dei nodi centrali del dibattito contemporaneo. Da qui viene spontaneo chiedersi: quale sarà il destino della Persia?

Nel video la seconda puntata di “Carta Bianchi”

A cura di Giorgio Bianchi

Montaggio: Giorgio Moretti, Tommaso Giannini