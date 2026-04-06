Ecco chi potrebbe sostituire Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale italiana di calcio: tutti i dettagli.

Dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, le strade di Gennaro Gattuso e della Nazionale Italiana si sono ufficialmente separate. Ecco la nota apparsa sul sito della FIGC: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio e Gennaro Ivan Gattuso hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore calabrese alla panchina della Nazionale italiana di calcio. La FIGC ringrazia Gattuso e tutto il suo staff per la serietà, la dedizione e la passione con cui hanno lavorato negli ultimi nove mesi e augura loro i migliori successi per il prosieguo della carriera”.

Ora resta da capire chi prenderà il posto di Gattuso sulla panchina azzurra. Uno dei nomi più caldi è quello di Antonio Conte, legato al Napoli da un contratto fino al 30 giugno 2027: secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’allenatore azzurro sarebbe particolarmente lusingato dall’interesse della Nazionale, ma potrebbe prendere in considerazione l’addio al Napoli e una firma con l’Italia soltanto davanti a un progetto federale chiaro, strutturato e lungimirante. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi, ma c’è anche Conte per la panchina della Nazionale italiana di calcio.