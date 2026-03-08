Il ritorno di Carlo Vanzini 10
Grande “Vanz”, per la carica d’adrenalina e per l’elevatissima soglia d’umanità.
Motori Mercedes 9,5
Tanto performanti, anche come consumi. Troppo?
George Russell 9,5
Sapersi adattare prima degli altri è un merito. In ogni ambito.
Il sistema di partenza delle Ferrari 8,5
Una volta avremmo detto semplicemente “la partenza delle Ferrari”, ma è inutile fare i nostalgici. Fatto sta che le Rosse al via sprigionano tutto ciò che hanno in termini di gestione dei dispositivi.
Kimi Antonelli 8,5
Bravo e arrembante dopo qualifiche nervose.
Charles Leclerc 8,5
Bravo e lucido nel cercare subito, per poi gestirla, il massimo della competitività possibile.
Lewis Hamilton 7,5
Gara improntata alla saggezza gestionale.
Aston Martin 6
Come 6? 6. Perché? Perché si sapeva, era già previsto, Newey era stato chiaro.
Giudichiamo le “sedie elettriche” verdi tra cinque o sei gare.
I finti sorpassi 5
Da concorrenti a gestori dell’energia il passo è breve.