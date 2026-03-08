Il ritorno di Carlo Vanzini 10

Grande “Vanz”, per la carica d’adrenalina e per l’elevatissima soglia d’umanità.

Motori Mercedes 9,5

Tanto performanti, anche come consumi. Troppo?

George Russell 9,5

Sapersi adattare prima degli altri è un merito. In ogni ambito.

Il sistema di partenza delle Ferrari 8,5

Una volta avremmo detto semplicemente “la partenza delle Ferrari”, ma è inutile fare i nostalgici. Fatto sta che le Rosse al via sprigionano tutto ciò che hanno in termini di gestione dei dispositivi.

Kimi Antonelli 8,5

Bravo e arrembante dopo qualifiche nervose.

Charles Leclerc 8,5

Bravo e lucido nel cercare subito, per poi gestirla, il massimo della competitività possibile.

Lewis Hamilton 7,5

Gara improntata alla saggezza gestionale.

Aston Martin 6

Come 6? 6. Perché? Perché si sapeva, era già previsto, Newey era stato chiaro.

Giudichiamo le “sedie elettriche” verdi tra cinque o sei gare.

I finti sorpassi 5

Da concorrenti a gestori dell’energia il passo è breve.