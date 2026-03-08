La Roma perde nel finale contro il Genoa di De Rossi e perde punti preziosi per la lotta al quarto posto. Decisivi gli errori in difesa che hanno penalizzato la squadra di Gasperini in maniera decisiva, l’analisi della partita di Pruzzo: “Ti ricordi quelle partite del campionato inglese degli anni 70? Il Genoa l’ha messa così e la Roma non ha capito come prendere le contromisure. Una squadra di battaglia, nel secondo tempo quando le cose si sono calmate, i cambi del Genoa hanno fatto la differenza. Quelli della Roma non hanno inciso e quelli del Genoa hanno portato più velocità alla squadra. La Roma la vedo ancora da quarto o quinto posto, il mercato di gennaio ci dice che se la giocherà fino all’ultima giornata. Bisogna vedere cosa farà il Como che è la sorpresa”

Ferrajolo pone l’accento sugli errori dei giallorossi: “La Roma ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, il primo gol è allucinante. Pellegrini poi fa una cosa assurda e crea un rigore incredibile. Sul secondo gol la responsabilità secondo me è di Svilar che non fa proprio bene sul cross. Aspettiamo a bocciare la Roma, può ancora lottare per la zona Champions. Non è detto che la Roma perda lo scontro diretto a Como, che paradossalmente per le caratteristiche della squadra di Gasperini è più facile da battere del Genoa che si arrocca e riparte”.