Ecco cosa sta succedendo in casa Roma in queste ultimissime ore: la notizia fa sognare i tifosi del club giallorosso. 

C’è un pizzico di delusione in casa Roma dopo la rimonta subita dalla Juventus nell’ultimo turno di campionato: i giallorossi erano avanti di due gol a pochi minuti dalla fine, ma Boga e Gatti hanno ristabilito la parità regalando un punto preziosissimo ai bianconeri nella volata alla prossima Champions League. Ora i punti di distacco tra le due squadre sono ancora di 4 punti e la Roma deve assolutamente vincere domenica a Genova per non rischiare.

Francesco Totti col cellulare in mano
Totti (Screenshot da profilo X @g_iallorossi) – Radioradio.it

Intanto, però, c’è una notizia che fa sognare il popolo di fede giallorossa. Da diverse settimane di parla con insistenza del possibile ritorno nella capitale di Francesco Totti e adesso spunta un clamoroso retroscena proprio in tal senso: l’ex capitano della Roma, infatti, avrebbe incontrato il tecnico Gian Piero Gasperini a cena al ristorante ‘Rinaldi al Quirinale’, in pieno centro.

Un ulteriore indizio che va proprio nella direzione che tutti sognano a Roma, ovvero un ritorno di Francesco Totti nel club. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi di questa vicenda e vi terremo continuamente aggiornati.