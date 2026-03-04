Ecco cosa sta succedendo in casa Roma in queste ultimissime ore: la notizia fa sognare i tifosi del club giallorosso.

C’è un pizzico di delusione in casa Roma dopo la rimonta subita dalla Juventus nell’ultimo turno di campionato: i giallorossi erano avanti di due gol a pochi minuti dalla fine, ma Boga e Gatti hanno ristabilito la parità regalando un punto preziosissimo ai bianconeri nella volata alla prossima Champions League. Ora i punti di distacco tra le due squadre sono ancora di 4 punti e la Roma deve assolutamente vincere domenica a Genova per non rischiare.

Intanto, però, c’è una notizia che fa sognare il popolo di fede giallorossa. Da diverse settimane di parla con insistenza del possibile ritorno nella capitale di Francesco Totti e adesso spunta un clamoroso retroscena proprio in tal senso: l’ex capitano della Roma, infatti, avrebbe incontrato il tecnico Gian Piero Gasperini a cena al ristorante ‘Rinaldi al Quirinale’, in pieno centro.

Un ulteriore indizio che va proprio nella direzione che tutti sognano a Roma, ovvero un ritorno di Francesco Totti nel club. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi di questa vicenda e vi terremo continuamente aggiornati.