Colpo di scena in casa Tottenham il giorno dopo la pesante sconfitta interna contro il Nottingham Forest: le ultime.

Crisi nera per il Tottenham, che si arrende anche al Nottingham Forest (0-3) in una delle gare più attese del trentunesimo turno di Premier League: adesso la squadra allenata da Igor Tudor è in 17esima posizione nella graduatoria generale, con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione occupata attualmente dal West Ham.

Numeri impietosi per l’ex allenatore della Juventus da quando è arrivato a Londra: quattro sconfitte e un pareggio in cinque partite, con ben 13 goal subiti. Una situazione diventata ormai insostenibile e adesso la dirigenza degli ‘Spurs’ starebbe seriamente valutando l’idea di un nuovo ribaltone in panchina: l’esonero di Igor Tudor si avvicina a grandi passi, per non compromettere ulteriormente il cammino del Tottenham.

Na sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, ma l’avventura del tecnico croato in Inghilterra sembra già essere giunta al capolinea: resta da capire chi prenderà il posto di Tudor in caso di separazione. Intanto, proprio in questi minuti, è arrivata un’altra mazzata per l’ex Juve: suo padre Marco ha infatti perso la vita proprio durante la gara tra Tottenham e Nottingham Forest.