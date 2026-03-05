Drone colpisce petroliera russa nel mediterraneo: cosa sta succedendo davvero

Nel pieno di una fase internazionale già segnata dall’escalation in Medio Oriente, un episodio nel Mediterraneo riporta improvvisamente l’attenzione su un altro fronte della guerra globale: quello tra Russia e Ucraina. Al largo delle coste di Malta una petroliera russa sarebbe stata colpita da un drone marittimo, in un attacco che secondo Mosca sarebbe stato condotto dalle forze ucraine.

L’episodio, se confermato, rappresenterebbe un passaggio significativo per almeno due motivi: il luogo dell’attacco, avvenuto nel cuore del Mediterraneo, e soprattutto lo strumento utilizzato, cioè un drone navale a lunga distanza.

Ne abbiamo parlato in diretta con Giorgio Bianchi e Vanni Frajese.

Scenari aperti

L’attacco avviene inoltre in un momento di forte distrazione strategica degli Stati Uniti, impegnati nel contenimento della crisi con l’Iran e nella protezione di Israele e degli alleati regionali. Questo scenario rischia di lasciare temporaneamente in secondo piano il conflitto tra Russia e Ucraina, con conseguenze dirette sul flusso di risorse militari e politiche verso Kiev.

Colpire una nave russa nel Mediterraneo significherebbe ricordare alla comunità internazionale che la guerra in Ucraina resta aperta e che il fronte orientale non può essere relegato ai margini dell’agenda geopolitica.

C’è poi un elemento che riguarda direttamente l’Europa. Se l’attacco fosse realmente partito dal Nord Africa e avesse colpito una nave nel Mediterraneo centrale, il conflitto russo-ucraino avrebbe di fatto esteso il proprio raggio operativo fino alle acque considerate tradizionalmente sicure per il traffico energetico e commerciale europeo.

Confini sempre più labili

Il rischio è quello di una progressiva ‘diffusione’ geografica delle ostilità, favorita proprio dalla natura dei nuovi sistemi senza pilota. I droni, infatti, abbassano la soglia operativa delle azioni militari: costano meno, riducono il rischio per gli equipaggi e permettono operazioni più difficili da attribuire con certezza immediata.

In questo contesto il Mediterraneo, crocevia delle rotte energetiche e commerciali europee, potrebbe diventare uno spazio sempre più esposto a episodi di guerra ibrida, sabotaggi e operazioni a distanza.

L’attacco alla petroliera russa non è quindi solo un episodio isolato. È il segnale di come la tecnologia dei droni stia trasformando il modo di combattere e, soprattutto, di come i confini geografici dei conflitti contemporanei stiano diventando sempre più labili. In un mondo attraversato da più crisi simultanee, anche il mare che bagna l’Europa potrebbe non essere più lontano dalla guerra.