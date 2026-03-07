Clamorosa novità di mercato in queste ore: niente da fare per l’Inter, che rischia di essere beffata dalla Juventus.

Manca ormai pochissimo all’inizio della sfida di campionato contro il Pisa, ma la Juventus monitora sempre con grande attenzione anche il calciomercato in vista della prossima stagione. Di Gregorio e Perin hanno deluso nelle ultime uscite e, dunque, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è alla ricerca di un nuovo portiere che possa difendere nel migliore dei modi la porta della Vecchia Signora.

Il prescelto è Guglielmo Vicario, classe ’96 di proprietà del Tottenham ma vecchia conoscenza della Serie A dove ha indossato la maglia dell’Empoli dal 2021 al 2023. Il calciatore piace tantissimo all’Inter da tempo, ma adesso la Juve è al lavoro per anticipare proprio i rivali nerazzurri: lo riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui ci sarebbe già stato di recente un contatto diretto fra la Juventus e il Vicario.

Il 29enne originario di Udine è legato al club inglese da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma i bianconeri spingono per averlo subito e l’affare ha buonissime possibilità di riuscita: Juve, al momento, in vantaggio dunque sull’Inter nella corsa a Vicario.