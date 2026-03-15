Svilar 7,5

Difettoso in occasione del pareggio comasco? Forse, ma pensate senza di lui cosa sarebbe potuto accadere.

Ghilardi 5,5

Più ordinato nella prima parte, naufraga un po’ anche lui nelle acque del lago, contagiato dallo scollamento collettivo.

Mancini 5,5

In affanno, come tutto il reparto, sin dai primi giri di lancetta. Gli riescono più i battibecchi che i contrasti, come a tutta la Roma del resto.

Hermoso 5-

Comincia perdendo palla, prosegue così.

Celik 5,5

Corre a vuoto per lo più, raramente azzeccando il break.

Cristante 6

Lui ha cantato e portato la croce finché ha potuto, cercando di sopperire al perenne ritardo di Koné.

Koné 5

Pensavamo di non vederlo dal minuto 46 in poi. È tutto dire.

Wesley 6,5

Ingiusto il secondo cartellino, per un giocatore che fino a quel momento era stato tra i pochi a profondere il massimo dell’intensità e del sacrificio in fase difensiva.

Pellegrini 5

Sostanzialmente rincorre il giro palla del Como.

El Shaarawy 6

Produttivo sin dall’inizio, tatticamente utile, con buona intensità.

Malen 6,5

Rigore chirurgico, ricerca di spazio, le consuete prediche nel deserto quando detta il movimento. Perché è uscito?

Rensch 5,5

Risucchiato dalla sfiducia dei compagni.

Pisilli 6

Prova, quantomeno, a imprimere il cambio di passo.

Tsimikas 5

Impatto sulla partita uguale a quella punizione di sinistro finita in fondo al lago.

Vaz 5,5

Perché al posto di Malen e non assieme a lui, un po’ prima?

Gasperini 5,5

Koné in campo fino all’ultimo, Malen fuori e qualche altra cosa…di certo la Roma ha smarrito un po’ di autostima, oltre che di intensità. Dal gruppo aveva ottenuto il meglio, fino a qualche settimana fa; dalla ricostruzione dell’autostima del gruppo deve ripartire.