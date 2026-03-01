Periodo davvero complesso per Matteo Berrettini: le ultimissime notizie fanno ora temere il peggio, i dettagli.

È stato sconfitto all’esordio a Santiago dallo statunitense Nava in due set e per Matteo Berrettini continua il periodo davvero negativo. Il tennista romano, a causa anche dei tanti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento, si sta allontanando sempre di più dalle prime posizioni della classifica mondiale e adesso i suoi tifosi temono il peggio.

Lunedì 2 febbraio, Berrettini scenderà addirittura al 64esimo posto nel ranking Atp: un crollo davvero inaspettato per un tennista con le sue qualità. Matteo, però, non si arrende ed è pronto a tornare in campo per dimostrare a tutti il suo valore: il romano sarà prima impegnato insieme a Jasmine Paolini nella Eisenhower Cup 2026, un evento per 8 coppie miste con tie-break a 10 punti, e poi al Masters 1000 di Indian Wells che avrà inizio il prossimo 4 marzo.

Un doppio appuntamento significativo, che servirà a valutare la condizione fisica e mentale di Berrettini: i suoi fan incrociano le dita e sperano di rivedere presto il grande tennista che fino a qualche tempo fa ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati di questo sport.