Colpo di scena Zaniolo: l’annuncio di queste ore lascia i tifosi della Roma letteralmente a bocca aperta.

Domani sera, alle ore 20:45, la Roma farà visita all’Udinese nel posticipo della 23esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno conquistato 10 punti nelle ultime quattro gare di campionato (3 vittorie e 1 pareggio) e sono chiamati a fare risultato per non perdere contatto dal Napoli, che nella giornata di ieri è tornato al successo nel match casalingo contro la Fiorentina.

Roma che potrebbe ritrovarsi di fronte Nicolò Zaniolo domani sera. A confermarlo sono in queste ore Claudio Vigorelli e Giuseppe Pesce, agenti del 26enne originario di Massa: “Sicuramente Zaniolo rientrerà contro il Lecce, ma molto probabilmente potrebbe scendere in campo anche nell’attesa sfida con la Roma. Nicolò è entusiasta di quello che sta facendo a Udine, dove ha trovato l’ambiente giusto e dove sta dimostrando di essere un vero leader“.

Roma, dunque, avvisata: nel posticipo del lunedì di campionato, la squadra di Gasperini potrebbe ritrovarsi di fronte Zaniolo, reduce da una prima metà di stagione davvero importante con la casacca dell’Udinese.