Pruzzo e la teoria del complotto su Zaniolo: “All’ultimo minuto con gli allenatori di una volta…”

UDINESE-ROMA, LA TEORIA DEL COMPLOTTO SU ZANIOLO – Sorride l’Udinese, che al Bluenergy Stadium batte 1-0 la Roma e vola a quota 32 punti in classifica, un traguardo impensabile solo qualche mese fa. Per Kosta Runjaic è la prima vittoria contro i giallorossi, un tabù finalmente sfatato grazie a una prova intensa, organizzata e concreta. A decidere il match è Jurgen Ekkelenkamp, il cui calcio piazzato, deviato da Malen, sorprende Svilar a inizio ripresa.

Per la Roma, invece, è un’altra serata da dimenticare. Un tempo intero senza anima, blackout già visto in altre occasioni (Cagliari su tutte), e una reazione tardiva che non basta a evitare il sorpasso della Juventus in classifica. La squadra di Gian Piero Gasperini paga anche le fatiche europee e sbatte contro una difesa friulana solida, guidata da Solet e Kristensen, con Okoye quasi mai chiamato all’intervento fino all’ultimo, drammatico assalto finale.

La partita e il contesto

Lo stadio racconta già una storia particolare: settore ospiti vuoto, con i tifosi romanisti costretti allo stop nelle trasferte fino a fine stagione. In panchina, però, una presenza non passa inosservata: Nicolò Zaniolo, ex giallorosso, rimasto inizialmente a guardare.

L’Udinese imposta il match con il 3-4-2-1, ritmo alto e grande intensità. La Roma, invece, fatica a entrare in partita e nel primo tempo produce pochissimo, lasciando il pallino del gioco ai bianconeri. Il gol di Ekkelenkamp a inizio ripresa è la logica conseguenza di quanto visto in campo.

Nel finale la Roma si riversa in avanti, segna anche con Cristante ma il gol viene annullato per fuorigioco. Recupero lunghissimo, tensione alle stelle e Udinese che resiste fino all’ultimo secondo.

Udinese-Roma, la strana scelta di Zaniolo

Ed è proprio negli istanti conclusivi che nasce l’episodio destinato a far discutere. Con Svilar fuori dai pali, l’acerrimo ex della partita, Zaniolo, ha la possibilità di calciare verso la porta sguarnita. Ma non lo fa. Si ferma. Un attimo, forse due. Poi l’azione sfuma.

Un gesto che ha acceso il dibattito e che è diventato il tema centrale dell’intervento di Roberto Pruzzo a Radio Radio Mattino – Sport e News. L’ex bomber giallorosso ha letto l’episodio con occhio tutt’altro che malizioso, a differenza di tutta una corrente che sul web, si starebbe già appellando a un ipotesi di complotto…

