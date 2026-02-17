Clamoroso annuncio a pochissime ore dalla sfida tra Galatasaray e Juventus: ecco cosa sta succedendo.

Cresce l’attesa per la super sfida tra Galatasaray e Juventus, valida per l’andata degli spareggi di Champions League e in programma oggi alle ore 18,45. Chi vince ottiene il passa per gli ottavi di finale e servirà la migliore Juve per far fuori Osimhen e compagni. Il Galatasaray è al momento primo in classifica nella Süper Lig, mentre i bianconeri sono addirittura quinti, alle spalle della Roma.

A presentare il match ci pensa il commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Spalletti è un top e sta dimostrando sicuramente di meritarsi di sedere su questa panchina anche per il futuro. Yildiz? Sta crescendo in continuità rispetto al passato e merita di indossare la casacca numero 10 di un club come la Juve. Lui e Del Piero hanno caratteristiche diverse, ma il loro tiro è simile“.

Ma ora basta con le parole, a parlare sarà solo il campo: secondo voi chi la spunterà alla fine tra Galatasaray e Juventus?