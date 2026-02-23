Ecco cosa sta succedendo alla Continassa in vista della sfida di Champions League tra Juventus e Galatasaray.

Dopo il cocente ko interno contro il Como che ha permesso alla Roma di allungare al quarto posto in classifica, in casa Juventus si prepara la gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Si parte dal 5-2 di una settimana fa a Istanbul e la squadra di Spalletti è chiamata a compiere un’impresa quasi d’altri tempi per ribaltare il punteggio e ottenere il pass per gli ottavi di finale.

Intanto, arrivano buone notizie per Spalletti dalla Continassa: Bremer – che si era visto costretto a lasciare il campo nel match d’andata, potrebbe infatti recuperare in extremis per la partita contro Osimhen e compagni. Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il centrale brasiliano starebbe gestendo al meglio l’infiammazione al flessore e in casa bianconera ci sarebbe grande ottimismo in merito a un suo impiego dal 1′. Un recupero che potrebbe rivelarsi decisivo vista l’importanza della gara e visto soprattutto il reparto offensivo del Galatasaray, che può contare su tantissimi elementi di spicco tra cui Osimhen e Icardi (solo per citarne qualcuno).