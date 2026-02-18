Notizia davvero pazzesca che ha come protagonista il portiere Mile Svilar: i tifosi della Roma quasi non ci credono.

Mile Svilar è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori portieri di Serie A e non solo. L’estremo difensore belga naturalizzato serbo classe ’99 sta disputando una stagione da urlo e se la Roma occupa al momento la quarta posizione in classifica davanti alla Juventus è anche merito suo. Non a caso, il suo nome è finito sul taccuini di alcune big europee, ma in estate a Trigoria faranno di tutto per trattanerlo.

Intanto è arrivata poco fa una notizia pazzesca che riguarda proprio il numero 1 giallorosso. Svilar, che di professione fa appunto il portiere, occupa addirittura la sesta posizione in Serie A per picco di velocità fatto registrare nella stagione in corso. L’ex Benfica, nel corso del match contro l’Udinese, è arrivato addirittura a 30,496 km/h in uscita nel tentativo di disinnescare un’azione d’attacco bianconera.

Un dato incredibile se si considera che a raggiungere tale velocità sia un portiere e non un giocatore di movimento. Un dato che evidenzia ancora una volta tutte le qualità di Svilar: la Roma lo sa bene e vuole tenerselo stretto.