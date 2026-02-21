L’ultimo annuncio riguarda Luciano Spalletti e scuote il mondo Juventus: ecco cosa sta succedendo.

Juve sempre più in crisi. I bianconeri si arrendono in casa al Como in una delle sfide più attese della ventiseiesima giornata di Serie A e adesso la rincorso al quarto posto si complica ulteriormente. Yildiz e compagni giocano la loro peggior partita dell’era Spalletti e crollano sotto i colpi della squadra di Fabregas.

Intanto, però, un annuncio di queste ore scuote tutti i tifosi bianconeri. A farlo è il noto giornalista de ‘Il Messaggero’, Ugo Trani, nel corso di un intervento a ‘Teleradiostereo – 92.7: “Comincio ad avere qualche dubbio che Spalletti possa rimanere alla Juve”.

Il tecnico di Certaldo nella conferenza stampa si è detto pronto a firmare un eventuale nuovo contratto con la Juve anche per le prossime stagioni, ma ora ecco il colpo di scena. Secondo voi come si concluderà la telenovela Spalletti? Rimarrà anche l’anno prossimo sulla panchina bianconera o alla fine le strade si separeranno?