Altra sconfitta per Jannik Sinner, questa volta nel torneo di Doha: la sua stagione tennistica non è iniziata benissimo.

Il 2026 di Jannik Sinner non è iniziato benissimo. Il campione di San Candido, dopo la clamorosa eliminazione agli Australian Open per mano di Djokovic, si arrende anche al ceco Jakub Mensik (numero 16 del mondo) nella gara valida per i quarti di finale dell’Atp di Doha. Un ko che fa malissimo e che rischia di avere ripercussioni importanti nel ranking Atp, ma facciamo chiarezza.

Sinner non aveva punti da difendere in Qatar, ma la vera notizia è il cammino di Alcaraz che ha raggiunto la semifinale del torneo grazie alla vittoria in tre set ai danni di Khachanov. Per il momento lo spagnolo ha già raggiunto quota 13.250 punti nella classifica mondiale, ma il bottino potrebbe aumentare a 13.550 in caso di trionfo. A quel punto, il distacco su Sinner aumenterebbe ulteriormente.

Una notizia che di certo non farà sorridere i suoi tifosi, ma la stagione tennistica è lunga e Sinner tornerà sicuramente protagonista.