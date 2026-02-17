Decisione inaspettata di Jannik Sinner: cambiano i programmi dell’attuale numero 2 della classifica mondiale.

Jannik Sinner è pronto a ripartire. Il numero 2 del ranking Atp ha messo ormai da parte la delusione per la sconfitta in semifinale contro Djokovic agli Australian Open e punta a tornare subito alla vittoria, per ridurre il distacco in classifica dall’amico-rivale Carlos Alcaraz.

Intanto arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda proprio il futuro del campionissimo di San Candido che – secondo alcune indiscrezioni raccolte in queste ore – avrebbe deciso addirittura di prendere parte al torneo di doppio al Master 1000 di Indian Wells. Sinner avrebbe raggiunto un’intesa di massima con l’ex compagno di questa specialità Reilly Opelka per partecipare proprio al Bnp Paribas Open.

Una scelta inaspettata almeno fino a qualche settimana fa: in ogni caso, la priorità di Sinner è quella di tornare immediatamente alla vittoria per iniziare al meglio la stagione tennistica e per mettere pressione ad Alcaraz nella classifica Atp. Lo spagnolo ha trionfato per la prima volta in carriera a Melbourne dimostrando di essersi messo alle spalle anche il divorzio con l’ormai ex coach Ferrero, ma Sinner non getta la spugna ed è pronto a ripartire.