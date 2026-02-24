Tutto pronto per l’inizio di Sanremo 2026, in onda questa sera su Rai 1 a partire dalle 20.40. Sul palco del Teatro Ariston si esibiranno tutti e 30 i Big in gara. La chiusura è prevista intorno all’1:44. Ad aprire la serata sarà Olly. Alla conduzione troviamo Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dall’attore Can Yaman.

Tra gli ospiti musicali spicca Tiziano Ferro, mentre saliranno sul palco anche Gianna Pratesi, 105 anni, per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana, e l’attore Kabir Bedi.

La scaletta ufficiale della prima serata

Di seguito la scaletta definitiva con l’ordine di esibizione dei cantanti in gara:

20.40 – Apertura

20.43 – La voce di Pippo Baudo presenta la serata

20.43 – Esibizione Olly

20.53 – Ingresso Laura Pausini

1 – Ditonellapiaga – Che fastidio!

2 – Michele Bravi – Prima o poi

3 – Sayf – Tu mi piaci tanto

4 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me

5 – Dargen D’Amico – AI AI

21.31 – Ricordo di Peppe Vessicchio

21.39 – Ingresso di Can Yaman

6. Arisa – Magica favola

7. Luchè – Labirinto

21.54 – Ingresso di Gianna Pratesi

8. Tommaso Paradiso – I Romantici

9. Elettra Lamborghini – Voilà

10. Patty Pravo – Opera

11. Samurai Jay – Ossessione

22.32 – Ingresso di Tiziano Ferro

12. Raf – Ora e per sempre

13. J-Ax – Italia starter pack

23.04 – Esibizione di Gaia da Piazza Colombo

14. Fulminacci – Stupida sfortuna

15. Levante – Sei tu

16. Fedez & Masini – Male necessario

23.39 – Esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana

17. Ermal Meta – Stella stellina

23.51 – Ingresso di Kabir Bedi

18. Serena Brancale – Qui con me

19. Nayt – Prima che

20. Malika Ayane – Animali notturni

21. Eddie Brock – Avvoltoi

22. Sal Da Vinci – Per sempre sì

23. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

24. Tredici Pietro – Uomo che cade

25. Bambole di Pezza – Resta con me

26. Chiello – Ti penso sempre

27. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

28. Leo Gassmann – Naturale

29. Francesco Renga – Il meglio di me

30. LDA e AKA7even – Poesie clandestine

01.39 – La classifica provvisoria con le prime cinque canzoni in testa, in ordine casuale

01.44 – Chiusura della puntata

Prima serata: chi vota

Nel corso della prima puntata le esibizioni saranno valutate esclusivamente dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della serata verrà stilata una classifica provvisoria: verranno annunciati soltanto i cinque brani in testa, senza specificare l’ordine di piazzamento.

Sanremo 2026 | Gli ospiti della prima serata

Super ospite della serata è Tiziano Ferro, che celebra i 25 anni di “Xdono”, il singolo che lo lanciò il 22 giugno 2001. Durante il suo set ripercorrerà alcuni dei momenti più importanti della sua carriera e presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Sono un grande”, tratto dal suo ultimo album.

Torna inoltre sul palco dell’Ariston Olly, vincitore della scorsa edizione con “Balorda Nostalgia”.

Previsti anche i collegamenti con la nave Costa Toscana, dove si esibisce Max Pezzali, e con il Suzuki Stage allestito in Piazza Colombo. Nella serata di martedì 24 febbraio si esibisce Gaia. La conduzione dei collegamenti è affidata a Daniele Battaglia.

A che ora inizia e finisce la prima serata

La prima serata di Sanremo 2026 prende il via alle 20.40, subito dopo il Tg1 e il Primafestival. La conclusione, secondo la scaletta ufficiale, è prevista intorno all’1.44. A seguire spazio al DopoFestival, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, con la conduzione di Nicola Savino. In studio con lui Aurora Leone dei The Jackal, il comico Federico Basso e il maestro Enrico Cremonesi, insieme ai giornalisti di carta stampata, tv, radio e web.