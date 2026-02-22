Pessime notizie per la Roma alla vigilia del match contro la Cremonese, in programma domenica sera all’Olimpico.

La Roma è pronta a ripartire. Dopo lo scoppiettante pareggio contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato, i giallorossi ospitano la Cremonese nel posticipo serale della 26esima giornata di Serie A. Gasperini si affida ancora una volta a Donyell Malen, che attraversa un momento di forma straordinario e che viene da due doppiette di fila negli ultimi 180′ di gioco (contro Cagliari e Napoli).

Ma una pesantissima tegola scuote Trigoria proprio in vista della sfida contro la Cremonese. Il protagonista è Evan Ferguson, fermo ai box da circa 1 mese a causa di un problema alla caviglia sinistra: l’attaccante irlandese, che nei giorni scorsi è volato in Inghilterra per un consulto medico più approfondito, potrebbe addirittura sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico.

A quel punto, la sua stagione si concluderebbe in anticipo: un grosso problema per la Roma, attesa nelle prossime settimane da un vero e proprio tour de force tra gli impegni di campionato e quello di Europa League. Occhio, dunque, all’evoluzione di questa vicenda che rischia di stravolgere il futuro dei giallorossi.