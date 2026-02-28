Roma concentrata sul campo e non solo: ecco le strategie di mercato del club giallorosso in vista del futuro.

Alle porte c’è la partita contro la Juventus che può essere decisiva per la qualificazione alla Champions League del prossimo anno, ma la Roma è concentrata anche sul mercato e sulle strategie da adottare per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. La sensazione è che nel centrocampo giallorosso manchi un pizzico di qualità e adesso la dirigenza capitolina è pronta a ovviare a questa mancanza.

Sono diversi i profili seguiti dalla Roma in vista del prossimo anno, ma l’ultima idea si chiama Nikola Vlasic, 28enne del Torino e della nazionale croata. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, Gasperini avrebbe già dato il suo ok all’arrivo del calciatore e in questi giorni sarebbero partiti i primi contatti tra la dirigenza della Roma e l’entourage del centrocampista di Spalato.

Vlasic ha visione di gioco, tecnica e tiro dalla distanza: tutte qualità che potrebbero far compiere ai giallorossi il definitivo salto di qualità. La Roma vuole tornare protagonista in Italia e in Europa e, per farlo, serve un grande calciatore come Nikola Vlasic.