La Roma aveva bisogno di una vittoria e vittoria è stata. Dopo la sconfitta contro l’Udinese i giallorossi di Gian Piero Gasperini avevano necessità di risollevare il morale. E quale miglior occasione se non una serata casalinga contro una piccola che qualcuno definirebbe “rognosa”? All’Olimpico va in scena la serata perfetta per ritrovare feeling con la vittoria, se poi a regalarla è una doppietta del neo acquisto Donyell Malen, ancora meglio. Tre punti conquistati e Juventus agganciata al quarto posto: la lotta per l’Europa che conta è più accesa che mai.

Il commento A Botta Calda di Luigi Ferrajolo