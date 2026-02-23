Altro terremoto in casa Juventus dopo la pesante sconfitta interna contro il Como: ecco le ultimissime.
Momento a dir poco delicato per la Juventus, che sabato sera è stata sconfitta dal Como in casa (0-2) in una delle gare più attese della ventiseiesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti in poche settimane rischia di dire addio a tutti i suoi obiettivi: prima l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, poi la probabilissima uscita dalla Champions League dopo il 5-2 sul campo del Galatasaray nell’andata degli spareggi e infine un quarto posto in campionato che si allontana sempre di più, soprattutto in caso di vittoria della Roma contro la Cremonese.
Ora, c’è da registrare un nuovo terremoto in casa bianconera. Paolo Montero sta per dire definitivamente addio alla Juventus: l’ex difensore, legato da un accordo con la Vecchia Signora che risale alla sua passata esperienza con la Primavera bianconera, potrebbe infatti risolvere il suo contratto con la Juve per poi firmare immediatamente con l’Al Ittifaq, la squadra della seconda serie degli Emirati Arabi dove milita anche Balotelli.
Una svolta improvvisa, che in queste ultimissime ore ha colto di sorpresa il popolo di fede bianconera e non solo.