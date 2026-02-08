In casa Juve continua a tenere banco il futuro di Koopmeiners, che ha fin qui deluso le aspettative di tifosi e allenatore.

All’Atalanta aveva fatto la differenza e, proprio per questo motivo, la Juve aveva deciso di acquistarlo in un’operazione da circa 60 milioni di euro complessivi, ma Teun Koopmeiners ha deluso le aspettative. Il centrocampista olandese classe ’98 è scivolato di nuovo indietro nelle gerarchie di Spalletti e ha perso il posto da titolare in mezzo al campo: anche in Coppa Italia contro l’Atalanta, infatti, l’allenatore della Juve si è affidato a Locatelli-Thuram e ha escluso Koop.

Adesso il futuro del 27enne di Castricum è vicino a una svolta definitiva. La Juve, infatti, avrebbe intenzione di privarsene in estate in caso di offerta importante e un aiuto potrebbe arrivare dalla Premier League. Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’Aston Villa starebbe infatti pensando di proporre ai bianconeri un prestito oneroso con diritto di riscatto per un affare complessivo da 36 milioni di sterline (circa 41 milioni di euro).

I rapporti tra la Juve e il club di Premier League sono ottimi come dimostra l’affare Douglas Luiz e, dunque, l’operazione Koopmeiners potrebbe alla fine davvero concretizzarsi.