Inter-Juve, Moggi risponde a Moratti: “Su Calciopoli parlano i tribunali: prescritti! Bastoni…”

CALCIOPOLI, MOGGI: “MORATTI E GLI INTERISTI RICORDANO SOLO QUELLO CHE VOGLIONO! – Dopo giorni in cui non si è parlato d’altro che del caso Bastoni-Kalulu nell’ultimo derby d’Italia fra Inter e Juventus, nella serata di ieri, sul campo, i bianconeri hanno perso nuovamente nella serata di ieri. Stavolta sono stati i giallorossi del Galatasaray ad avere la meglio, in occasione di un match d’andata dei play-off di Champions League che per Spalletti e compagnia si è rivelata una vera debacle.

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, l’ex dirigente juventino Luciano Moggi ha commentato la prestazione della squadra, non lasciando adito a dubbi di alcun genere: “In generale la Juve è migliorata. Spalletti l’ha riabilitata nello spogliatoio. Ma attaccare le avversarie per i bianconeri è un problema. Rimonta? Impossibile, la Juve non sa fare la partita. Se attacca il Galatasaray le ribecca un’altra volta!“

Moggi, risposta shock alle parole di Moratti: “Calciopoli? A volte nel calcio è meglio tacere…”

Ma a scuotere maggiormente è stata la seconda parte dell’intervento in radio dell’ex manager bianconero, durante il quale ha risposto duramente alle dichiarazioni che l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti aveva rilasciato sulle nostre frequenze solo pochi giorni fa in merito alle polemiche dell’ultimo Inter-Juventus.

“Calciopoli? Moratti e gli interisti ricordano solo quello che vogliono: prescritti! Forse a volte è meglio tacere… Le sentenze parlano chiaro”.

