Milan derubato col Parma? Tutto il sarcasmo di Ordine: “Troilo? Roba che nemmeno i ragazzini…”

Il Milan non nasconde la propria frustrazione dopo la sconfitta contro il Parma, che ha acceso nuovamente i riflettori sugli episodi arbitrali controversi in Serie A. La rete convalidata a Troilo, decisiva ai fini del risultato finale, ha provocato la reazione della dirigenza rossonera, già irritata per una serie di decisioni discutibili subite nelle ultime settimane. La chiamata all’AIA non ha prodotto gli effetti sperati, aumentando la sensazione di torto subito e la tensione attorno alla squadra di Massimiliano Allegri.

Milan-Parma, tra il Rigore negato a Loftus Cheek il e gol concesso a Troilo: addio Scudetto?

L’episodio giudicato più clamoroso riguarda il rigore non concesso da Marco Piccinini per una pericolosa uscita di Corvi. Il portiere ha colpito in pieno Loftus Cheek, servito in area da Alexis Saelemaekers. Il direttore di gara ha valutato lo scontro come un normale contatto di gioco. L’inglese ha avuto la peggio, costretto all’immediata sostituzione e a una prossima operazione.

Anche il gol decisivo dell’argentino del Parma, Troilo, è stato al centro delle polemiche: l’arbitro aveva inizialmente fischiato un fallo a favore del Milan, poi annullato dopo l’intervento del VAR, che ha modificato la decisione in maniera sorprendente secondo la società. La spinta evidente del marcatore sulle spalle di Davide Bartesaghi ha alimentato ulteriormente i dubbi dei milanisti, convinti che l’episodio sia stato decisivo per l’esito della partita.

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, Franco Ordine non si è affatto risparmiato (con il suo tipico e brillante sarcasmo) nel manifestare tutta la sua perplessità per le decisioni dell’arbitro: “Il gol di Troilo? Roba del genere non si vede nemmeno fra i bambini che giocano alla “Cavallina”! Non si può fare, è sempre fallo…“

