I finanziatori di Hitler | Carta Bianchi Ep.3

La storia ufficiale racconta la Seconda Guerra Mondiale come uno scontro tra democrazie e totalitarismi. Ma esiste un altro livello di lettura, meno comodo e più documentato di quanto si creda: quello degli interessi economici che resero possibile il riarmo tedesco. Grandi banche, multinazionali petrolifere, industrie chimiche e automobilistiche americane intrecciarono rapporti profondi con il regime di Hitler molto prima che le prime bombe cadessero sull’Europa.

Non si tratta di teorie del complotto. Si tratta di documenti, nomi, cifre e connessioni studiate da storici come Anthony C. Sutton, il cui lavoro Wall Street and the Rise of Hitler ricostruisce con precisione i meccanismi attraverso cui capitali privati contribuirono a costruire una delle macchine belliche più devastanti della storia.

La domanda che questo breve documentario si pone non è solo storica. È attuale. Perché quegli stessi meccanismi — la finanza internazionale che plasma la politica, i grandi capitali che finanziano il riarmo, la Germania di nuovo protagonista di un piano militare senza precedenti nel dopoguerra — sembrano ripresentarsi con inquietante familiarità.

Come diceva Cechov: Se dici nel primo atto che c’è un fucile appeso al muro, nel secondo o terzo atto deve assolutamente sparare.