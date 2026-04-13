GENOA-SASSUOLO: IL VIDEO DELLA RISSA – Una domenica di Serie A tutt’altro che ordinaria quella andata in scena al Ferraris, dove il Genoa ha conquistato tre punti preziosi superando il Sassuolo con il risultato di 2-1. A decidere l’incontro è stato Ekuban, autore della rete che ha spezzato l’equilibrio nella ripresa, ma il match verrà ricordato soprattutto per quanto accaduto lontano dai riflettori del campo.

La partita, già intensa nei primi 45 minuti, si era incanalata sui binari favorevoli ai rossoblù grazie al vantaggio firmato da Malinovskyi. Tuttavia, la tensione accumulata durante il primo tempo è esplosa proprio allo scadere della frazione, trasformando il tunnel che conduce agli spogliatoi nel teatro di un acceso confronto tra i giocatori.

Genoa-Sassuolo: il video della rissa

Protagonista principale dell’episodio è stato Domenico Berardi, apparso visibilmente alterato dopo un diverbio nato in campo. Il capitano neroverde, secondo quanto ricostruito dalle immagini circolate successivamente, avrebbe continuato la discussione anche fuori dal terreno di gioco, rendendo necessario l’intervento di diversi compagni per contenerlo.

Nel parapiglia generale sono entrati in scena anche altri giocatori, tra cui Vitinha e Mikael Ellertsson. Quest’ultimo, intervenuto inizialmente con l’intento di calmare gli animi, si è ritrovato coinvolto direttamente nello scontro verbale, contribuendo ad aumentare il livello di tensione.

L’arbitro Antonio Rapuano, presente e attento a quanto stava accadendo, non ha potuto ignorare la situazione e ha preso una decisione drastica: cartellino rosso sia per Berardi sia per Ellertsson. Una scelta che ha ristabilito l’equilibrio numerico ma che ha inevitabilmente condizionato il prosieguo della gara.

Al rientro in campo per il secondo tempo, entrambe le squadre si sono quindi ritrovate in dieci uomini, con una partita ancora aperta ma inevitabilmente segnata dagli eventi appena accaduti. Il Genoa ha saputo sfruttare meglio la situazione, trovando il gol decisivo e resistendo al tentativo di rimonta degli avversari.