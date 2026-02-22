Troilo regala i tre punti al Parma in casa del Milan, e chiude di fatto il Campionato di Serie A. L’Inter a più dieci sui cugini appare ormai senza contendenti. Non che la lotta sia mai stata accesa, vista la distanza di rose e prestazioni di Napoli, Milan e Juventus, ma oggi a San Siro il distacco sembra essersi fatto decisivo. La coppia Leao Pulisic non ha prodotto nulla più di un palo interno colpito dall’attaccante portoghese. Da segnalare l’uscita in barella dopo 10 minuti di Loftus Cheek che viene portato foori dal campo con il collo immobilizzato dopo un brutto scontro con il portiere del Parma Corvi. Un match comunque riassumibile nel classico colpaccio della piccola, che si chiude e sfrutta l’unica occasione per vincere la partita. Cuesta da giovane spagnolo, ha intrapreso da subito la più italiana delle tattiche, e alla fine per il momento il suo “catenaccio” vecchio stile sta pagando, visto che il Parma con una rosa non eccellente, al momento è fuori dalla zona retrocessione.

Il Milan paga un gioco opaco, che alla lunga non poteva che portare a qualche passo falso con una squadra brava a chiudersi. Mancano gli spunti dei singoli, il gioco corale favorisce difesa e compattezza generale, ma non agevola il lavoro degli attaccanti. Senza una nove vero, di queste partite il Milan probabilmente dovrà viverne altre.