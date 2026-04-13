Gasperini-Ranieri, retroscena shock ▷ “Era radiato! Ha scavalcato la società! Vergognoso”

Il caso tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini continua ad agitare l’ambiente Roma, tra dichiarazioni forti, tensioni interne e retroscena sempre più pesanti.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la rottura tra i due sarebbe ormai profonda: da una parte Ranieri, che avrebbe deciso di esporsi pubblicamente per difendere il lavoro della società e dello staff; dall’altra Gasperini, accusato di aver spesso criticato mercato, gestione e scelte interne.

Ma il punto più delicato riguarda proprio il mercato. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un retroscena clamoroso: il coinvolgimento di Pietro Leonardi, figura storica del calcio ma radiata, che – come confermato anche dal nostro Enrico Camelio e secondo le ricostruzioni del Corriere dello Sport – avrebbe avuto un ruolo nei suggerimenti per operazioni come quelle di Malen e Wesley. Un dettaglio che, se confermato, alimenta i dubbi su una possibile “struttura parallela” al DS Massara e alla società. E soprattuttoo su equilibri interni tutt’altro che chiari.

In diretta a Radio Radio il dibattito si è acceso: c’è chi difende Ranieri e il suo sfogo, ritenuto necessario per ristabilire gerarchie e rispetto, e chi invece si schiera con Gasperini, sottolineando la legittimità delle sue analisi tecniche e della sua comunicazione.

Il risultato è una Roma spaccata, tra visioni opposte e una proprietà chiamata a intervenire per evitare che la situazione degeneri definitivamente.

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