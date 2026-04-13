Novità importantissime in casa Juventus dopo il prezioso successo sul campo dell’Atalanta: ecco tutti i dettagli.

La Juventus si impone sul campo dell’Atalanta (1-0) nel big match della 32esima giornata di Serie A e si riprende il quarto posto in classifica, grazie alla sconfitta del Como contro l’Inter. Decide la rete di Boga nella seconda frazione di gioco: a sei turni dalla fine del campionato, adesso la squadra di Spalletti è chiamata a difendere la quarta posizione dagli assalti di Como e Roma così da centrare l’obiettivo Champions League.

Intanto, grazie al successo di Bergamo arriva anche il primo ‘rinforzo’ ufficiale per la Juve: con l’ormai matematico piazzamento tra le prime dieci in campionato, è infatti scattato l’obbligo di riscatto di Openda per la bellezza di 40,6 milioni di euro.

Una cifra importantissima per un calciatore che, fin qui, ha reso al di sotto delle aspettative: il tecnico Spalletti ha già escluso l’ex Lipsia dal suo progetto e, dunque, non appare improbabile una sua cessione al termine della stagione in corso. Una situazione a dir poco paradossale che sarà una degli argomenti sicuramente più caldi dell’estate bianconera.