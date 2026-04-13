Fiorentina-Lazio 1-0, Melli “A botta calda” ▷ “Indecenti! Sarri? Fossi in lui mi dimetterei…”

Vittoria pesantissima per la Fiorentina, che batte 1-0 la Lazio al Franchi nel posticipo della 32ª giornata e compie un passo quasi decisivo verso la salvezza.

Il match aveva un peso specifico ben diverso in classifica: per i viola era un vero e proprio match point, e il successo permette di salire a +8 sulla terz’ultima, mettendo una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A.

Per la Lazio, invece, una partita inevitabilmente condizionata anche dal contesto: i biancocelesti arrivavano a Firenze con la testa già proiettata alla semifinale di Coppa Italia della prossima settimana. La squadra ha comunque provato a fare la partita, soprattutto nella ripresa, ma è mancata lucidità negli ultimi metri e un pizzico di concretezza sotto porta. Un risultato positivo avrebbe dato ulteriore slancio al momento, ma la sconfitta non compromette il percorso in campionato, dove la Lazio resta in una posizione relativamente tranquilla.

A decidere la gara è il colpo di testa di Robin Gosens nel primo tempo, bravo a sfruttare un cross preciso dalla destra. Una rete che basta alla Fiorentina per gestire il vantaggio con ordine nella ripresa.

Il commento “A botta calda” di Franco Melli: “Stasera abbiamo visto una Lazio indecente! Fossi in Maurizio Sarri mi sarei dimesso seduta stante. Il rigore? Giusto, non c’era, ma nemmeno la simulazione…“

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