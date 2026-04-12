Momento delicatissimo in casa Milan dopo la sconfitta di ieri sera: si complica anche la corsa alla Champions League. 

Crollo Milan. La squadra allenata da Max Allegri rimedia una pesantissima sconfitta in casa contro l’Udinese (0-3) nella gara valevole per la trentaduesima giornata di Serie A: si tratta del secondo ko di fila dopo quello di una settimana fa contro il Napoli di Conte. Si complica così anche la volata Champions League, con i rossoneri che devono fare attenzione al ritorno in classifica di Juventus, Como e Roma.

Allegri
Allegri (foto Corsera) – radioradio.it

I tifosi del Diavolo non ne possono più del gioco espresso dalla squadra e di alcune scelte del tecnico toscano, finito sul banco degli imputati dopo il match di sabato. Su X, ancora una volta, è tornato in trend l’hashtag #AllegriOut:

Allegri adesso è chiamato a invertire immediatamente la rotta per non rovinare quanto di buono fatto fin qui: domenica prossima si va a Verona contro l’Hellas e servono assolutamente 3 punti nella fase cruciale della stagione.