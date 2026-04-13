Ore concitate in casa Roma dopo la vittoria contro il Pisa di venerdì sera: ecco cosa succede tra Gasperini e Ranieri.

La Roma scivola nuovamente a tre punti dal quarto posto della Juventus, che sabato sera si è imposta sul campo dell’Atalanta in una delle sfide più attese e affascinanti della 32esima giornata di Serie A. I giallorossi avevano sconfitto venerdì sera il Pisa grazie alla splendida tripletta di Malen, ma la rete di Boga ha permesso alla Juve di riallungare in classifica in ottica Champions League. E stasera tocca al Como contro la capolista Inter.

Nella capitale, però, non si respira un’aria serenissima. Nella giornata di giovedì Gian Piero Gasperini aveva criticato le ultime scelte di mercato, venerdì è arrivata puntualissima la replica di Claudio Ranieri che ha sottolineato il coinvolgimento dello stesso allenatore giallorosso in tutte le decisioni prese dalla società.

Ora è arrivato il momento di confrontarsi e di capire come andare avanti. Secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere della Sera’, lunedì 13 aprile Gasperini e Ranieri si incontreranno a Trigoria per analizzare il tutto e per trovare un giusto compromesso che riporti il sereno a Roma da qui almeno fino al termine della stagione in corso. Malen e compagni si stanno giocando l’accesso alla prossima Champions e non sono ammesse distrazioni.