Ore concitate in casa Roma dopo la vittoria contro il Pisa di venerdì sera: ecco cosa succede tra Gasperini e Ranieri. 

La Roma scivola nuovamente a tre punti dal quarto posto della Juventus, che sabato sera si è imposta sul campo dell’Atalanta in una delle sfide più attese e affascinanti della 32esima giornata di Serie A. I giallorossi avevano sconfitto venerdì sera il Pisa grazie alla splendida tripletta di Malen, ma la rete di Boga ha permesso alla Juve di riallungare in classifica in ottica Champions League. E stasera tocca al Como contro la capolista Inter.

Claudio Ranieri in primo piano
Ranieri (Ansa Foto) – RadioRadio

Nella capitale, però, non si respira un’aria serenissima. Nella giornata di giovedì Gian Piero Gasperini aveva criticato le ultime scelte di mercato, venerdì è arrivata puntualissima la replica di Claudio Ranieri che ha sottolineato il coinvolgimento dello stesso allenatore giallorosso in tutte le decisioni prese dalla società.

Ora è arrivato il momento di confrontarsi e di capire come andare avanti. Secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere della Sera’, lunedì 13 aprile Gasperini e Ranieri si incontreranno a Trigoria per analizzare il tutto e per trovare un giusto compromesso che riporti il sereno a Roma da qui almeno fino al termine della stagione in corso. Malen e compagni si stanno giocando l’accesso alla prossima Champions e non sono ammesse distrazioni.