Cresce l’attesa per la finale del Masters di Montecarlo che si disputerà alle ore 15:00: ecco le ultimissime.

Il grande giorno è arrivato. Oggi, alle ore 15:00, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano nella finale del Masters di Montecarlo, il primo torneo 1000 della nuova stagione tennistica su terra. Il campione di San Candido si presenta in grandissima forma, dopo aver letteralmente asfaltata il tedesco Zverev in semifinale. Il fenomeno di Murcia, invece, si è sbarazzato di Vacherot con un doppio 6-4.

I favori del pronostico pendono tutti dalla parte di Alcaraz, che esprime da sempre il suo miglior tennis proprio sulla terra. Il trionfo dello spagnolo è quotato a 1,70 su Admiralbet, 1,69 su William Hill e 1,66 su Bet365, mentre la vittoria di Sinner vale 2,20 su Bet365, 2,10 su Admiralbet e 2,09 su William Hill.

Appuntamento, dunque, alle ore 15 quando a Montecarlo si affronteranno il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp. Alcaraz cerca la seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta agli Australian Open, mentre Sinner punta allo splendido tris dopo la conquista dei Masters di Indian Wells e Miami e al sorpasso in classifica proprio ai danni dell’amico-rivale di Murcia.