Lazio, clamorosa accusa di Melli e scontro con Vocalelli ▷ “Gravissimo: se è così lo cacciassero subito!”

Clima sempre più rovente in casa Lazio. Il pareggio contro il Cagliari, maturato sul prato dell’Unipol Domus, lascia i biancocelesti impantanati al nono posto in classifica con 34 punti e apre interrogativi sempre più pressanti sul futuro della stagione.

La squadra guidata da Maurizio Sarri non è andata oltre una prestazione opaca, priva di ritmo e di idee. Novanta minuti con pochi sussulti, zero slanci offensivi degni di nota e una manovra apparsa lenta, prevedibile, incapace di accendersi nei momenti chiave. Una prova che molti tifosi hanno definito “noiosa” e che, al di là del punto conquistato in trasferta, ha lasciato l’amaro in bocca per l’atteggiamento e la mancanza di identità.

La sensazione, ormai diffusa, è quella di una squadra che fatica a decollare. Il progetto tecnico, che nelle intenzioni avrebbe dovuto consolidare la Lazio nelle zone nobili della classifica, vive ormai da tempo una fase di stallo. I numeri parlano chiaro: rendimento altalenante, difficoltà contro avversari alla portata e una continuità che non arriva mai.

Lazio, ennesimo scontro Melli-Vocalelli: “Stai facendo un’accusa gravissima e terrificante!”

A Radio Radio Lo Sport, Franco Melli è tornato all’attacco, puntando il dito con parole durissime contro società e, soprattutto, allenatore: “Mi auguro che Lotito lasci presto, ma anche Sarri deve andarsene. Sbaglia tutte le formazioni, non si capisce più cosa sta facendo!“.

Immediata la risposta di Alessandro Vocalelli che fa scoppiare l’ennesimo scontro tra i due: “Stai facendo un’accusa gravissima e terribile a Lotito e Fabiani: se è così lo cacciassero! Perché ancora non lo fanno!?“.

Un botta e risposta che fotografa alla perfezione il momento delicato in casa Lazio: tensione alta, critiche incrociate e un ambiente che appare sempre più diviso tra chi invoca un cambio radicale e chi, invece, chiede tempo e stabilità.

