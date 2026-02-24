L’ex allenatore della Juventus si appresta a tornare in Serie A: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Dopo l’esonero alla Juventus dello scorso 23 marzo 2025, ha rifiutato diverse destinazioni ma adesso Thiago Motta si avvicina a grandi passi al ritorno in panchina. Il 43enne brasiliano naturalizzato italiano, infatti, è l’ultima pazza idea del presidente De Laurentiis in caso di separazione da Antonio Conte in estate. Attenzione, dunque, al Napoli in vista del prossimo anno ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Conte viene da una stagione non esaltante sotto il Vesuvio e le eliminazioni dalla Coppa Italia e dalla Champions League hanno sicuramente deluso proprietà e tifosi. Ora resta la volata per uno dei primi quattro posti in campionato che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League, ma il tecnico salentino potrebbe dire addio al Napoli a prescindere dal piazzamento finale.

E, proprio in quel caso, il nome più caldo rimane quello di Thiago Motta che potrebbe tornare in carreggiata dopo le delusioni alla guida della Juve. De Laurentiis lo stima parecchio e alla fine il matrimonio potrebbe realmente concretizzarsi al termine della stagione in corso.