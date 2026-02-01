Colpo di scena a poche ore dalla fine del calciomercato invernale di gennaio: il pesante infortunio al ginocchio rimescola le carte.

Il Napoli torna alla vittoria. La squadra di Antonio Conte dimentica la pesantissima eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea a supera la Fiorentina (2-1) nel match valevole per la 23esima giornata di Serie A. Una pessima notizia, però, rovina la festa degli azzurri.

Giovanni Di Lorenzo, infatti, è stato costretto a chiedere il cambio al 30′ del primo tempo per un infortunio al ginocchio: Conte, a fine gara, aveva espresso tutti i propri timori per un interessamento del legamento crociato, ma la situazione sembra essere meno grave del previsto. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, per il capitano del Napoli si potrebbe trattare semplicemente di una distorsione di secondo grado.

In caso di lungo stop (2 mesi) di Di Lorenzo, il Napoli potrebbe tornare sul mercato per portare in Campania un nuovo difensore. L’ultimo nome ad essere finito sul taccuino azzurro – stando ad alcune informazioni in nostro possesso – è quello di Stefan de Vrij, che ha il contratto in scadenza con l’Inter il prossimo 30 giugno. I nerazzurri, a questo punto, potrebbero prendere in considerazione una partenza anticipata del 33enne olandese per evitare di perderlo a zero in estate.