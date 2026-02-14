Scintille al Derby d’Italia. Al 42esimo minuto di gioco l’arbitro La Penna estrae il secondo giallo nei confronti di Kalulu, difensore bianconero, per un contatto con il nerazzurro Bastoni. La Juventus rimane in dieci uomini, ma il contrasto lascia spazio a molti dubbi, e il VAR non puà intervenire per regolamento. Alla fine del primo tempo, l’espulsione del difensore juventino diventa argomento di accesa discussione tra Comolli, amministratore delegato della Juventus, e l’arbitro La Penna. Al momento del rientro negli spogliatoi, l’AD bianconero inveisce contro l’arbitro: “You are a fu**ing idiot!”.
Il tecnico della Vecchia Signora Luciano Spalletti tenta di placare Damien Comolli, mentre Giorgio Chiellini urla furioso: “Non esiste! Non esiste al mondo!”.